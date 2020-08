Kramný poslal vzkaz Kajínkovi z věznice! Jeho slova ho překvapí

Rovných 28 let natvrdo vyfasoval Petr Kramný za vraždu své 36leté ženy Moniky a 8leté dcery Klárky. Trvá na své nevině a usiluje o obnovu procesu. Nedávno o něm promluvil nejznámější český vězeň Jiří Kajínek, podle kterého je tak hloupý, že taková vražda nemohla být v jeho silách.

Co říká Kramný na nálepky "hlupáček" a "jednoduchý kluk", jež od Kajínka dostal?

"Jiří Kajínek má právo na názor stejně jako každý jiný člověk v České republice a na světě. Je mi úplně jedno, co o mě říká, neřeším to," tlumočila pro TN.cz slova Kramného jeho obhájkyně Jana Rejžková.

Kramný a Kajínek se před lety setkali ve věznici Mírov a několikrát spolu rozmlouvali. "Petr Kramný je tak jednoduchej kluk a to, že se divně dívá, není žádnej argument. A je tak jednoduchý, že on by tu vraždu tak, jak byla provedena podle české justice, nebyl schopen provést," prohlásil Kajínek ve svém videu.

Návrh na obnovu procesu s Kramným mají podle Rejžkové soudy na stole už přes rok. "Vůbec nevím, jestli je to teď v Olomouci, nebo už v Ostravě. Musíme čekat," uvedla.

Kramný se upíná k obnově procesu, na tyto detaily se zaměří obhájci. Podrobnosti v reportáži TV Nova: