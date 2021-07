Hektický rok Petra Kramného. Covid, vzkazy na svobodu a nová naděje

Právě dnes uplývá osm let od smrti Moniky Kramné a její dcery Klárky. Za jejich vraždu odsoudili manžela a otce Petra Kramného, který si 28letý trest odpykává ve věznici Mírov. Na jaře nečekaně stáhl žádost o obnovu procesu, už má ale datum, které pro něj může být nadějí na očištění jeho jména. Redakce TN.cz také zjistila, jak za mřížemi přežil covidovou epidemii a co tam nejčastěji dělá. Kramný trvá na své nevině.

Petr Kramný pyká za vraždu 36leté manželky Moniky a osmileté dcery Kláry v jedné z nejpřísněji střežených věznic na Mírově pátým rokem. Od samého začátku tvrdí, že jejich životy na svědomí nemá. Zemřely 30. července 2013 na dovolené v egyptské Hurghadě.

Za mřížemi podle advokátky Jany Rejžkové nestrádá. Covidové lockdowny prý byly složité, Kramný ale neonemocněl. "V rámci toho, kde se pan Kramný nalézá, tak se mu daří dobře. Covid se mu naštěstí vyhnul. Už je naočkovaný oběma dávkami. vězeňská služba přijala v průběhu všech těch lockdownů také svoje opatření. Byly tam omezené návštěvy, ale na druhou stranu měli možnost videohovorů. Takže kontakt s rodinou můj klient neztratil, jenom se neviděli osobně," řekla TN.cz.

Kramný usiloval o obnovu procesu, letos v dubnu ale žádost nečekaně stáhl. Rejžková to odůvodnila obavou, že někdo protiprávně manipuloval se stěžejními důkazy.

Teď se čeká na začátek platnosti novely trestního řádu, aby případ neskončil na stole stejného soudce jako před lety. Kramného naděje tak dostanou reálné obrysy nejdřív za půl roku.





"V případu pana Kramného je několik novinek, ale nemohu o nich veřejně mluvit, dokud se další žádost o obnovu procesu opět nedostane k soudu. Všechno záleží na nabytí účinnosti novely trestního řádu. A ta část, která nás zajímá, nabude účinnosti 1. ledna 2022. To je pro mého klienta rozhodné datum, před kterým nebudu podávat nový návrh na obnovu trestního řízení," pokračovala Rejžková s tím, že se jedná o orientační termín. "Rozhodně to nebudu k soudu posílat na Nový rok," dodala.

Čas si krátí psaním dopisů

Rodina Moniky se od Kramného zcela odstřihla. Zda někdy proběhly pokusy o smíření, není jasné. "K tomu se nebudu vůbec vyjadřovat," odmítla o vztazích mluvit Rejžková.

Při čekání na leden příštího roku si Kramný krátí za mřížemi čas psaním dopisů, má také možnost dívat se na televizi. "Počítačové hry nebo herní konzoli na cele nemá. Je v neustálém kontaktu s rodinou, se mnou. Není osamocený. Lidé mu často píší dopisy a on jim velice rád odepisuje," prozradila advokátka.

Jak přesně chce žádost o nový proces formulovat a zda má nějaké trumfy v rukávu, nechtěla z taktických důvodů říct. "My jsme učinili nějaké rozhodnutí, procesní krok v souvislosti s obnovou. Nějak jsme se dohodli, to je naše věc, a já v intencích přání a pokynů klienta budu dále pokračovat," uzavřela Rejžková.

Podle obžaloby připravil Kramný manželku a dceru o život elektrickým proudem. V egyptské Hurghadě byli na rodinné dovolené. Kvůli vyšetřování tamější policie musel v zemi zůstat do října 2013. O několik měsíců později ho zatkla a obvinila, soud ho poslal do vazby kvůli obavě z ovlivňování svědků. Verdikt si vyslechl v lednu 2016, trest 28 let ve vězení v červnu potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Pozůstalým musí zaplatit dva miliony korun.

Co říká Petr Kramný na možnou obnovu procesu?