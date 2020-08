Krampol se tajně loučí se zesnulou manželkou. Na pohřbu se bude zpívat

Jiřího Krampola opustila milovaná manželka Hanka minulé pondělí večer. V kruhu příbuzných a nejbližších přátel se s ní dnes od půl jedenácté na utajeném místě rozloučí. Smuteční setkání by mělo proběhnout v některé z pražských restaurací.

"Já žádný pohřeb nechci, je to show. Když se podíváte do novin, to jsou takové blbosti a nesmysly, už jsem na to alergický. Někdo tam vykecává nějaké kraviny, které se nikdy nestaly," vysvětlil TN.cz vdovec svého rozhodnutí.

Na rozloučení s Hanou Krampolovou promluví kněz a zazní italská árie, které se ujme Natálie Grossová s Danem Matouškem. Místo desítek minut pláče se má rozloučení točit kolem nejhezčích vzpomínek na Krampolovu manželku.

"Bude to decentní, důstojné. Já si právě přeju, aby to bylo takové. Aby to nebylo morbidní, aby tam nebyly nějaké rakve a urny, osobně to nesnáším. Hrozně mi to vadí," doplnil Krampol.

Prvotní informace o výsledcích pitvy ukazovaly na vykrvácení po prasklém vředu. Příčinou smrti Krampolové ale má být selhání orgánů. Herec ji pochová do rodinného hrobu na Olšanských hřbitovech.

Krampol nechce dlouho truchlit v osamění. Proto nezrušil naplánovanou dovolenou a v neděli vyrazí s kamarády na Moravu. Plánuje tam zůstat alespoň pět dní.

Poslechněte si, jak Jiří Krampol popsal detaily posledního rozloučení s milovanou Hankou: