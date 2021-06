Krásku z Ordinace před lety přizabil kamarád, teď se stala maminkou!

Veronika Krejzová (27), rodným jménem Zelníčková, se stala maminkou! Zpěvačka a herečka, kterou diváci mohou znát ze seriálů Ordinace v růžové zahradě nebo Gympl, se o radostnou novinku podělila na sociální síti - pět let po hrozivém útoku, při kterém málem přišla o život. TN.cz pak poskytla exkluzivní fotografie i krátký vzkaz pro své fanoušky z řad diváků TV Nova.

Poslední květnový den přišla v pražské porodnici U Apolináře na svět holčička Amelie. Při narození vážila 3,75 kg a měřila 51 cm a jejími hrdými rodiči jsou zpěvačka a herečka Veronika Krejzová s manželem a zároveň kolegou z kapely Anacreon Tomášem.

"Maminka je ten nejstatečnější a nejsilnější člověk, jakého znám, a já jí tímto vzdávám svůj hold! Veroniko, jsem na Tebe strašně hrdý, jak jsi to celé zvládla,“ vzkázal prostřednictvím sociálních sítí hrdý tatínek.

"I přes tu neskutečnou bolest jsi byla silná, odhodlaná a bojovná! Nezvládl bych ani desetinu toho, co Ty! Děkuji Ti za vše! Vždy Tě budu milovat! Vás OBĚ!“ pokračoval ve svém vyznání.

Že je na svou manželku náležitě hrdý, potvrdil tatínek i TN.cz. "Verča byla strašně statečná a silná. Momentálně prožívám nejkrásnější chvíle v životě, asi tak jako každý chlap. Amelka je nádherná, roztomilá a hlavně zdravá. Po porodu když jsem šel se sestřičkou na převážení a přeměření, jsem okamžitě přepočítával všechny prstíky. Byla, je a bude s maminkou pro mě nejkrásnější na světě. Jsem hrdý táta!" svěřil se.

A pyšná je i novopečená maminka. "Zdravíme všechny diváky TN.cz. Máme se krásně a jsme doma," zářila štěstím herečka.

Brutální útok na Veroniku

Holčička se narodila pět let poté, co si Veronika musela projít peklem. Herečku, známou třeba ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, napadl muž, kterého považovala za kamaráda. Zaútočil na ni v Jemníkách na Kladensku ve zkušebně kapely Anacreon, s níž Krejzová zpívá.

Při odchodu ze zkušebny popadl skleněný půllitr a udeřil jím zpěvačku do hlavy. Rozbil o ni ještě další dvě lahve piva a poté ji škrtil. Zelníčkové se podařilo útočníka kousnout do ruky a utéct. Na útěk se dal také útočník, kterého našli o pár hodin později nedaleko autobusové zastávky. U soudu později tvrdil, že si incident nepamatuje, protože trpí cukrovkou a měl zrovna hyperglykemický záchvat. Nakonec za pokus o vraždu dostal osm let, po roce stráveném v plzeňské věznici ale zemřel.

GALERIE: Herečce Veronice Krejzové se narodilo miminko 1 / 4 Zdroj: Veronika a Tomáš Krejzovi Herečce Veronice Krejzové se narodilo miminko - 4 4 fotografie Zobrazit celou galerii

Napadením herečky se zabýval i Vrchní soud: