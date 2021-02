Dojemné video: Řidič tramvaje zastavil linku, aby pomohl nevidomé

Pan David si svým nezištným gestem vysloužil obrovskou podporu uživatelů sociálních sítí. Když si ženy se slepeckou holí v ruce všiml, neváhal a vystoupil z kabiny, aby nevidomou sám převedl přes silnici. Ze záznamu z tramvaje je patrné, že žena u přechodu nedaleko zastávky Lipanská stála již delší dobu.

"V uniformě jsem slepce přes přechod převáděl poprvé, v Praze je vždy okolo spousta lidí a všimnout si příležitosti k pomoci není nejjednodušší, ale tady byla paní sama a já si jí všimnul, neváhal jsem," popsal redakci TN.cz.

Že by mu někdo začal vytýkat, že zastavil dopravu jen proto, aby někomu pomohl přes přechod, se neobává. "Bezpečnost provozu má přednost před pravidelností dopravy. Bylo to centrum města s vysokou frekvencí dopravy. Bez pomoci by tam paní dost možná stála doteď," má jasno pan David.

Jistý si je také tím, že většina jeho kolegů by se zachovala stejně, přestože tramvaj má na přechodu přednost před chodcem. Lidské gesto ocenili i policisté. Řidič tramvaje se dle jejich mínění žádného přestupku nedopustil a zaslouží si tak spíše pochvalu.