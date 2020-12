Krásné i kýčovité stromky. Podívejte se, jak slaví Štědrý den celebrity

Ke štědrovečerní tabuli usedají i slavné osobnosti. Některé se spokojí s klasickým stromečkem i výzdobou, jiné zacházejí každoročně do extrému. Jak letos slaví Vánoce české i zahraniční celebrity?

Do vánočních oslav ve velkém promlouvá koronavirová epidemie. Třeba herečka Veronika Žilková se o ně ale připravit nenechala.





"Kvůli covidovým opatřením jsou letos Vánoce v naší velké rodině na etapy. První várka Štědrého večera," pochlubila se fotkou se stromečkem.

Střídmě a vkusně ozdobený stromek má i Patricie Pagáčová, porotkyně letošní SuperStar, zato MMA bijec Karlos Vémola s přítelkyní Lelou Ceterovou opět vsadili na kýč. O typicky českých Vánocích už podle prvního pohledu nemůže být řeč. Výzdobu ale ovlivnila i oslava prvních narozenin jejich dcery.

Zpěvačka Dara Rolins slaví Vánoce kvůli dceři tradičně s exmanželem Matějem Homolou. "Tradice, kterou jako rodinka dodržujeme odjakživa. Vždy o den dřív, s Matějem, u nás doma. Mám velké štěstí, že mám tak skvělou rodinu. My obě. Skvělou a velkou na všechny směry," radovala se Rolins.

O vánoční pohodu s rodinou letos přišla královna Alžběta, která se kvůli obavám z covidu-19 během svátků ze širokého příbuzenstva nesetká na hradě Sandringham. Poprvé po 33 letech je stráví na hradě Windsor pouze s manželem princem Philipem.

Slovenský raper Majk Spirit dostal největší dárek už na podzim, kdy se mu narodila první dcera. "Já už nechci nic od Ježíška, my už máme jednoho Ježíška doma. Krásné Vánoce všem, ti, co jste spolu, užijte si čas se svými rodinami. Není to samozřejmost," nechal se slyšet.