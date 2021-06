Krátký odpočinek a zase na nohy! Stádo slonů dál dělá vrásky úřadům

Zvířata k odpočinku pravděpodobně přiměl hustý déšť, který zpomalil jejich pochod. Vyčerpané stádo ze spánku nevytrhlo ani dovádějící mládě. Některá média spekulují, že pro slony není způsob odpočinku v leže na boku běžný a může ohrozit jejich vnitřní orgány.



S tím ale nesouhlasí vrchní chovatel slonů v pražské ZOO Martin Kristen. "Pro slony je spánek na boku naprosto běžnou záležitostí. Je to ovlivněno především věkem. U těch starších slonů už to není tak časté a ti raději spí ve stoje," vysvětlil.



Sloní odysea takového rozsahu je v Číně unikátem. Svět zvířata obdivuje, pro tamní úřady a ochránce ale jejich putování znamená mnoho práce navíc. Do monitorování slonů se zapojilo 500 lidí, desítky vozidel a dronů.



"Když se sloni blíží k vesnici, musíme její obyvatele včas varovat a evakuovat. Pokud budou pokračovat v migraci na sever, přijmeme opatření, abychom jejich pohyb zastavili, nebo zkusíme metodu lákání na jídlo pro změnu směru," popsal vedoucí pracovník Čchen Fei.



Zvýšená aktivita ochránců a bezpečnostních složek je nutná. Podle expertů je totiž v podstatě zaručené, že se stádo slonů kvůli hladu vydá na pozemky farmářů. Několikatunoví obři poničili už zhruba 300 hektarů plodin.



Sloni indičtí se oproti svým africkým příbuzným jen zřídkakdy sdružují ve větších skupinách. Toto putující stádo je neobvykle velké. Pár starších samců se sice už oddělilo, jedna ze samic ale na cestě porodila. Celkem tak skupina čítá tři mladé, kteří potřebují na náročné cestě místy podpořit.



Odborníkům na divokou zvěř není docela jasné, jaká je motivace slonů. Někteří se domnívají, že stádo vede nezkušená slonice a na cestě zabloudilo.



"Většinou přebývají v otevřené lesní krajině, kde stromové patro není příliš husté. V takovém prostředí můžou najít hodně potravy, kterou mají rádi," uvedl vrchní technik Institutu ekologie Si-Šuang-Pan-Na Šen Čching-čung.



Stádo se v úterý vydalo jihozápadním směrem a podle pozorovatelů to vypadá, že by se mohlo vracet domů. Sloni v Číně spadají do skupiny nejpřísněji chráněných zvířat. I díky tomu jejich počty v posledních letech narůstají.