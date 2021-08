Krátký sestřih, nebo louka? Pro sekání trávy platí jedno zlaté pravidlo

Jsme prý národ zahrádkářů a také trávníkářů. Zelený pažit je chloubou každého pěstitele a mezi sousedy často probíhá i tichá soutěž o ten nejlepší a nejkrásnější. Jestli sekat hodně, nebo málo a jak často, to je věčná otázka. Zkoumali to i vědci z brněnské univerzity a zjistili, jakých chyb se lidé při sečení trávy dopouští nejčastěji.

Vedle bazénů jdou v Česku stále více na odbyt i sekačky na trávu, ročně za ně utratíme desítky milionů korun. Zatímco před časem se zahradníci předháněli ve velikosti vypěstované zeleniny, dnes se hraje o kvalitu a krásu trávníku. Jenže na tom, jak má vypadat, se lidé neshodnou.



"No trochu delší, no určitě," prohlásila jedna z dotázaných v anketě TV Nova. "Dokud nesahá po kolena," upřesnil další dotázaný vhodnou délku trávníku. "Záleží, jak kdo to má nastavené. Jestli má děti, nemá děti. My určitě kvůli dětem budeme mít co nejkratší," vysvětlil majitel domku, který zrovna trávu sekačkou zkracoval.



Nejnovější trend dokonce říká, že ideální je nesekat vůbec. A jasno nemají ani obce. Do všeho se proto vložili akademici. "Jdou od extrému k extrému. Jeden extrém byl to, že se nechávaly trávníky narůst hodně vysoko, posekaly se třikrát do roka a posekaly se úplně u země. Potom je další věc, říct tedy necháme ty trávníky narůst, budeme je sekat ještě méně často, ale ona z toho nebude květnatá louka," přiblížil Jiří Skládanka z Mendelovy univerzity.



Podle odborníků přitom stačí dodržet jediné pravidlo. "Nesmíme je zkracovat o víc než o třetinu," řekl Skládanka. Kdo si na to, jestli správně trávu zkracuje, pozor dávat nechce, může tuhle práci svěřit technice. Ta se už začala starat i o naše trávníky. Na řadě míst tak pažit brázdí roztomilí roboti, kteří z úkrytu vyrazí vždy, když tráva poporoste a potřebuje úpravu.