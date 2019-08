Krávy méně dojí, obtěžují je mouchy! Odborníci radí nasadit vosičky

Především v letních měsících jsou kravské chlívy plné dotěrných much. Vtíravý hmyz může dobytek natolik obtěžovat, že se to promítne i do dojivosti. Podle výzkumu mezi českými chovateli se pokles dojivosti pohybuje kolem 0,68 kilogramu mléka na krávu a den, může se vyšplhat až na jeden kilogram.

České chovatele vyjde vtíravý hmyz ročně asi na půl miliardy korun. Škody nejsou způsobené jen menší dojivostí, ale i chorobami a nižší porodností.



S tím by mohly pomoci parazitické vosičky. "Vosičky nasazené do chovu vyhledávají kukly mouchy domácí případně bodalky stájové, do kterých nakladou svá vajíčka. Z nich se vylíhnou larvy, které pak zahubí hostitele. Jedna samice vosičky naklade 16 až 20 vajíček za den," uvedla Mendelova univerzita.



Vosička je lidové označení pro různé druhy pestřenek, které svým vzhledem připomínají vosy.



V současnosti se proti mouchám nasazují ve velkém i chemická opatření. To je ovšem problematické, rostou totiž nároky na toxickou nezávadnost mléka. A tady je právě výhoda nasazení vosiček, jejich úspěšnost podle Mendelovy univerzity přesahuje 90 procent.



"Nejdůležitější je vždy včas začít, protože systém zabraňuje rozvoji much už v počátku. V okamžiku, kdy jsou všude hejna much, už je tento systém zbytečný," řekl proděkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity Daniel Falta. Vosičky jsou vhodné pro nasazení i do prasečích chovů.