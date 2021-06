V americkém městě Pico Rivera uteklo několik krav přímo z továrny na maso. Zvířata pobíhala v ulicích a napadla jednoho člověka, kterého museli záchranáři převézt do nemocnice. Později se krávy zaběhly do slepé uličky, tam je policie nahnala do přívěsu. Při pokusu o útěk se jedna z nich zranila a jedna byla zastřelena. Jak se zvířatům podařilo z továrny utéct, není jasné.