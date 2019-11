Krejčíř má zpátky české občanství. Je o krok blíž k návratu do vlasti

Uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř, který si v Jihoafrické republice odpykává 35letý trest, znovu získal české občanství. Díky tomu by se mohl vrátit do České republiky, která o jeho vydání usiluje od roku 2007. Trest by si mohl odsedět v tuzemské věznici a měl by i právo na obnovu procesu. O to usiluje i sám Krejčíř, který si nepřestává stěžovat na podmínky v africké věznici.