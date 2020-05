Návrat Krejčíře by byl rizikový, říká Benešová. Žádost o vydání nelze zrušit

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová se pro portál idnes.cz vyjádřila k letité kauze Radovana Krejčíře. Podle ní je návrat uprchlého podnikatele do České republiky obrovské bezpečnostní riziko.

O vydání Radovana Krejčíře léta usilovaly české úřady. Požádal o něj v roce 2007 tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Od té doby ale Krejčíř v Jihoafrické republice spáchal řadu dalších zločinů a české bezpečnostní složky jeho vydání teď považují za rizikové.

Žádost už ale nelze podle Benešové vzít zpět. O své vydání do vlasti požádal úřady v Jihoafrické republice i sám Krejčíř. Podle ministryně spravedlnosti by stál o to se vrátit, protože tady ho podle jejích slov čeká "fešáčtější kriminál" než tam.

Zástupci státu se teď snaží Jihoafrickou republiku přesvědčit, aby Krejčíře vydala až po odpykání trestu, který by mu měl skončit za 31 let.

Krejčíř se přitom návratu do vlasti snažil v minulosti zabránit a dokonce žádal v JAR o azyl. Nyní však neskrývá nespokojenost s podmínkami v jihoafrických věznicích.

Podle ministryně Benešové o jeho vydání teď musí rozhodnout jihoafrický ministr spravedlnosti.