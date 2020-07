Krejčířova vila jde už po sedmé do dražby! Má hodnotu přes 42 milionů

Kdysi luxusní vila se během let proměnila v ruinu. Krejčíř si v domě za 400 milionů korun užíval třeba dva bazény, squash a kdysi i legendární akvárko se žralokem.

Po patnácti letech chátrání byl pro velkolepé sídlo posledním hřebíčkem loňský požár a možná právě proto ho stále nikdo nechce.

"V pořadí už sedmá dražba vily proběhne šestého srpna a zájemce si ji může koupit za jednadvacet milionů korun.

Nový majitel by sice získal dva a půl tisíce metrů čtverečních pozemku na lukrativním místě, ale tím by to podle realitních makléřů končilo. Dům se prý téměř nevyplatí opravovat.

"Při té minimální ceně 21 milionů se ještě musí připočíst například deset milionů za demolici vily a přitom takovýto čistý pozemek se v této lokalitě pohybuje kolem dvanácti milionů,“ upřesnil makléř Radomír Kočí.

Radovan Krejčíř si v současné době v Jihoafrické republice odpykává pětatřicetiletý trest za pokus o vraždu, únos a obchod s drogami.

"Ministerstvo spravedlnosti požádalo Jihoafrickou republiku o vydání Radovana Krejčíře do České republiky již v červnu 2007,“ řekl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

"Čekal by ho lepší trest, protože porovnejme 35 let a 15 let v České republice. Taky jde samozřejmě o to, že by mohl být blíž své rodině,“ poznamenal odborník na Radovana Krejčíře Jaroslav Kmenta.

Africkému státu by vydání Krejčíře ušetřilo spoustu peněz za soudní řízení, speciální ochranku, převozy a pobyt ve vězení. Do této chvíli za něj v přepočtu zaplatili už přes tři sta milionů korun.