Kremlík nechce dopadnout jako Ťok. Tohle chystá na zimu na D1

Uvízlý kamion zablokoval dálnici D1 u Humpolce v lednu, kolony dosahovaly 15 kilometrů. Podobná situace nastala už v prosinci, kdy během dálniční apokalypsy prostáli řidiči v kolonách 14 hodin. Tentokrát se táhly desítky kilometrů jen proto, že na dálnici sněžilo.

Řada podobných situací stála za koncem Dana Ťoka na pozici ministra dopravy. Jeho nástupce Vladimír Kremlík se chce podobných kolapsů v zimě vyvarovat. Nejpozději v září prý bude mít plány na to, jak kolapsům na dálnici zabránit.

Sešel se kvůli tomu i s hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem a situaci na dálnici, která se v minulosti stala terčem řady vtipů, raději dopředu řešili. "Naším cílem je minimalizovat dopravní komplikace spojené s modernizací nejvytíženější české dálnici, a to jak v letním, tak zimním období," prohlásil Kremlík.

"Připravili jsme určitá omezení, zákaz předjíždění v určitých úsecích a tak dále," sdělil hejtman Běhounek. "Jakým způsobem zabezpečit solení, jakým způsobem přistupovat na dálnici z hlediska IZS, hledáme objízdné trasy," doplnil ministr dopravy.

Ministerstvo by také rádo více zapojilo média do informování řidičů či vybudovalo plochy pro odstavování kamionů. Řeč byla také o přístupové cestě na dálnici pro záchranné složky, která by vedla mimo D1 či fungování proměnného dopravního značení.

Konkrétní opatření má připravit pracovní skupina, která právě začíná fungovat. Další setkání je naplánováno na září, kdy už by mělo být jasné, jak postupovat v následujícím půl roce. Jak to dopadne, se dozvíme zhruba za 5 měsíců.

Podívejte se na reportáž TV Nova o potížích na D1: