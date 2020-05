Krétu zasáhlo zemětřesení o síle 6,6. Otřesy cítili i v Athénách

Řecko sužuje nejen epidemie koronaviru, ale také nečekané otřesy. Ty v sobotu kolem půl desáté ráno postihly ostrov Kréta. Informaci přineslo Evropské středomořské seismologické centrum (EMSC).

Podmořské zemětřesení proběhlo v hloubce deseti kilometrů, zaznamenáno bylo 55 kilometrů jižně od města Ierapetra. Svědci podle informací webu Daily Mail popsali, že se celý ostrov třásl, chvěla se auta i části domů. Země zatím nehlásí žádné škody ani ztráty na životech.

#Earthquake (#) possibly felt 2 min ago in #Crete #Greece. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/4LEnBzX3Yq