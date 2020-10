Krev vyléčených z nákazy covidem pomáhá v léčbě dalším nakaženým

Říká se, že kdo daruje krev, daruje život. V dnešní době koronavirové pandemie to platí hned dvakrát. Nemocnice vyzývají lidi, kteří prodělali Covid-19, aby se stali dárci krevní plazmy a pomohli tak nakaženým s těžkým průběhem.

"Může to pomoci lidem, kteří trpí závažným průběhem onemocněním, kteří už jsou hospitalizováni a v počátečních stádiích tohoto závažného onemocnění. Když se jim podá tato plazma, může se zlepšit jejich zdravotní stav," tvrdí Jiří Masopust, primář Transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a. s.

Dárce pro léčbu koronaviru hledají například v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Zatím na výzvu reagovaly asi tři desítky vyléčených. Ty teď budou lékaři testovat. Dárci totiž musejí splnit určitá kritéria. Například během nemoci měli teploty a další příznaky podobné chřipce. Od uzdravení by měly uběhnout minimálně dva týdny.

Dárci by měli být ve věku od 18 do 60 let, a především by to měli být muži. "Nebo ženy, které ještě nebyly těhotné, a to z toho důvodu, že se během těhotenství můžou vytvořit protilátky, tzv. antihal, které pak můžou způsobit závažné reakce u těch pacientů, kteří tuto plazmu dostanou," vysvětlil Masopust.

Při odběru používá personál speciální separátory, které z krve plazmu oddělí a ta putuje zpátky do těla dárce. Odběr trvá asi 45 minut. Většina lidí, které TV Nova s dotazem ohledně darování plazmy oslovila, by se dárci rádi stali. Někteří ji ale ze zdravotních důvodů darovat nemohou, jiní zase neprodělali Covid-19.

Výhodou je, že na rozdíl od krve vydrží plazma až tři roky. Nemocnice si ji proto mohou uchovat do zásoby. Plazma od dárců, kteří prodělali Covid-19, už pomohla při léčbě pacientů například v pražské Nemocnici Na Homolce nebo ve Fakultní nemocnici v Ostravě.