Krevní test má být revolucí v záchytu rakoviny. Zkoušky začnou brzy!

Odborníci doufají, že jednoduchý postup pomůže tisícům pacientů a povede k úspěšnější léčbě rakoviny v brzkém stádiu. Takzvaný Galleriho test vyvinutý kalifornskou firmou Grail (Grál), hodlá NHS pilotně provést na 165 tisících pacientů.

Společnost, která se zaměřuje na záchyt onkologických onemocnění v raném stádiu, finančně podporují i světoznámí miliardáři Bill Gates a Jeff Bezos, připomíná CNN.

Anglická NHS doufá, že nový druh krevního testu bude úspěšný při záchytu typů nádorových onemocnění, která se v současnosti špatně diagnostikují i léčí. "Brzká detekce, především u těžko léčitelných stavů jako jsou rakovina vaječníků nebo slinivky, má potenciál zachránit spoustu životů," říká výkonný šéf NHS Simon Stevens.

Pilotní program má odstartovat v půlce příštího roku a zúčastní se ho 140 tisíc lidí ve věku od 50 do 79 let, kteří nevykazují žádné symptomy. Na každoroční krevní testy budou docházet po dobu tří let. Zbývajících 25 tisíc účastníků budou pacienti, kteří vykazují příznaky rakoviny a test jim lékaři v nemocnicích nabídnou jako možnost urychlení diagnózy.

Výsledky NHS očekává během roku 2023, pokud vše půjde dobře, do roku 2025 počet otestovaných vzroste na milion a následně na ještě větší část populace.

Profesor molekulární onkologie z univerzity ve Warwicku Lawrence Young doplnil, že Galleriho test už prošel zkouškami na necelých sedmi tisících lidech. "A dosáhl velmi povzbudivých výsledků u více než 50 druhů rakoviny v různých stádiích," popsal Young.