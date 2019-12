Kriminalisté na Vysočině rozprášili tabákový gang. Obvinili 25 lidí

Na případu rozsáhlých daňových úniků pracovali kriminalisté několik let. Zakončili ho návrhem na žalobu celkem 25 obviněných, v čele s hlavou celého gangu, 34letým cizincem, který je momentálně ve vazbě. Jeho 24 kumpánů je stíháno na svobodě. Policie je viní z účasti na krácení daní a poplatků ve prospěch organizované zločinecké skupiny a spolupachatelství. V případě prokázání viny hrozí obviněným až deset let za mřížemi.

Zadržení podezřelých předcházelo čtyřicet domovních prohlídek, které kriminalisté provedli 11. prosince na území Vysočiny a Jihomoravského, Královéhradeckého, Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje. Kontroly proběhly i v nebytových prostorách a na pozemcích.

Akce se zúčastnilo zhruba 300 policistů a celníků, kteří zajistili přes 2,2 tuny surového a částečně nařezaného tabáku, 17 profesionálních řezaček tabáku, 3,5 milionu korun v hotovosti a půlkilovou zlatou cihlu. Obviněným byl zabaven i vůz značky Audi a rodinný dům za zhruba čtyř miliony.

"Jednalo se o jeden z nejrozsáhlejších případů, které jsme v našem kraji realizovali v rámci společného týmu Kobra, a to jak z hlediska počtu obviněných osob, tak z hlediska vzniklé škody a zajištěných výnosů z trestné činnosti," řekl vedoucí odboru hospodářské kriminality Miroslav Kovář.

Zločinecká banda způsobila škodu ve výši 69 256 550 korun a trestní spis s celým případem má téměř 13 tisíc stran. Kriminalisté zjistili, že gang působil přinejmenším od ledna 2017 do prosince 2018, kdy jeho činnost ukončil policejní zásah. Skupina se pak rozdělila na východní a západní větev, ve kterých působila dál a to v Plzeňském, Ústeckém, Karlovarském, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji a na Vysočině.

" Způsob trestné činnosti spočíval v pravidelném nezákonném dovozu tabákových listů ze Spolkové republiky Německo do České republiky, a to bez jakýchkoliv přepravních či jiných dokumentů. V České republice byly organizovanou skupinou vytvořeny minimálně čtyři nezákonné sklady, kde docházelo ke zpracování tabákových listů - čechrání, vlhčení, řezání, balení - na tabák ke kouření. Zpracovaný tabák byl následně distribuován do provozoven účelově vytvořené krycí obchodní společnosti a na další místa v České republice," řekl vyšetřovatel Tomáš Mecera.

Nezdaněný a neoznačený tabák se "podpultově" prodával v provozovnách krycí společnosti pod záštitou oficiálního prodeje tabákových výrobků. Tabák byl určený pro ověřené a stálé zákazníky, kteří si ho pořizovali v balení o váze zhruba jednoho kila. Vůdce gangu přes svého "bílého koně" v krycí společnosti do Česka propašoval nejméně 31 355 kilo tabáku.

Gang byl vnitřně poměrně dobře organizovaný, byl tu kromě hlavního organizátora i střední management, řidiči, řezači, skladníci a prodejci. Kromě Česka působil i v Německu a Polsku. Tabák, který policie gangu zabavila, byl prý velmi nekvalitní, listy byly i plesnivé a neodborné zpracování už tak bídnou kvalitu ještě snížilo.