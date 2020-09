Kriminalisté vyšetřují záhadnou smrt bezdomovce, muž patrně spadl z mostu

Ve Cvikově na Českolipsku vyšetřují kriminalisté smrt muže bez domova, který shodou náhod spadl z mostku do Boberského potoka na místo, ze kterého se nemohl dostat. Při pádu se poranil, ale byl při vědomí a pokoušel se všemožnými způsoby vyšplhat ven. Další z bezdomovců, který byl s ním, se pokoušel zraněného muže vytáhnout. Bohužel se to nedařilo. Zachránce to tedy vzdal a z místa odešel, aniž by se obrátil třeba na tísňovou linku. Muž, kterého opustil, pak v pasti, z níž nebyl schopný se sám dostat, zemřel.