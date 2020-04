Kritizujte vládu a půjdete za mříže! Nešťastný výrok vzala policie zpět

I mistr tesař se někdy utne a platí to i pro Policii České republiky. V pondělí policie na svém webu zveřejnila hrozivé varování pro ty, kteří by snad chtěli své nežádoucí názory ventilovat na sociálních sítích. Původci takového příspěvku by totiž prý hrozilo trestní stíhání. Ve čtvrtek policisté uvedli prohlášení na pravou míru.