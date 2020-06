Krize pomohla vládním stranám. ANO navýšilo náskok, SPD ztratila

Volby do Poslanecké sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí ANO, které navýšilo svůj náskok před druhými Piráty. Na třetím místě by skončila ODS, následuje ČSSD, které se podařilo zastavit pokles. Vyplývá to z volebního modelu, který zveřenila agentura STEM.