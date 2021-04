Krize s Ruskem může dopadnout i na firmy. Majitelé se bojí zvýšení cel

České firmy mají v Rusku každý rok zakázky za 100 miliard korun. A jejich manažeři mají logicky obavy z možné ruské odvety, například by se to mohlo projevit v podobě zvýšení cel. Ekonomové připouštějí, že místo od nás by Rusové některé zboží mohli brát třeba z Číny.

Diplomatická přestřelka už rozechvěla základy obchodní sféry. "Každá spolupráce byznysu prospívá, kdežto konfrontace nikoli," vysvětlil jednatel Saar Gummi Czech Jan Tichý.

Tato firma z Červeného Kostelce do Ruska vyváží gumové těsnění za skoro sto milionů korun ročně a bojí se zvýšení cla. "Kdyby to clo mělo jít násobně nahoru, tak by to byznys ztížilo nebo zničilo," doplnil Tichý.

Pro mladoboleslavskou Škodovku je Rusko jedním z klíčových trhů. Jen v loňském roce tam automobilka dodala skoro 95 tisíc vozů. V porovnání s rokem 2019 se jedná o skoro sedmiprocentní nárůst.

I tam by vyšší clo podle ekonomů způsobilo problémy. "České škodovky v Rusku by zdražily, ztratily by konkurenční výhodu," popsal ekonom Jiří Nožička.

"Škoda Auto se k politickým otázkám zásadně nevyjadřuje," sdělil mluvčí Škoda Auto Tomáš Kotera. Podobně mluví i další firmy.

Odborníci tvrdí, že první by mohly být ohrožené strojírenské podniky, které dodávají materiál pro ruský petrochemický průmysl.

"Česká firma může být nahrazena dodavatelem z Čínské lidové republiky," doplnil Nožčka.

Export do Ruska přináší ročně až sto miliard korun, čísla rok od roku rostou. "To napětí může bránit uzavírání nových kontraktů," uvedl ekonom Štěpán Křeček.

Nejčastějšími zahraničními vlastníky českých firem jsou Rusové, jde o třináct tisíc subjektů. I oni mohou tratit. Češi totiž nemusí mít kvůli náladě ve společnosti o jejich zboží zájem.

