Nezbývají mi peníze, stěžuje si samoživitelka kvůli koronakrizi! ZPOVĚĎ

Samoživitelka z Prahy pracuje na nočních směnách na benzínové pumpě. Pětiletou dceru má ve střídavé péči, proto se dohodla se zaměstnavatelem na čtrnácti pracovních dnech v měsíci. Kvůli krizi ale přišlo snížení počtu směn ze sedmi týdně na tři. Jelikož není zaměstnankyní ani osobou samostatně výdělečně činnou, neměla nárok na jakoukoliv podporu. K tomu se jí výrazně zvýšily výdaje.

"Když zavřeli školky, musela jsem vařit obědy, večeře, dělat svačiny, kupovat hodně ovoce. Šlo to hodně do peněz,“ říká samoživitelka. Teď se pomalu mamince vrátí počet potřebných směn v práci. I když se snaží šetřit kde se dá, je momentálně odkázaná na pomoc druhých. Klub svobodných matek jí poslal alespoň potraviny.

"Přišly mi dva nákupy, každý tak za dva tisíce korun. Hrozně mi to pomohlo. V životě jsme neměli takhle plnou lednici. Byla to pro nás obrovská pomoc,“ vzpomíná maminka. Díky další nadaci, která pomáhá ženám, co si prošly domácím násilím, dostala k užívání byt, kde platí jen malou část nájmu. "Dostali jsme bydlení na dva roky a nájem máme opravdu výrazně nižší než ostatní lidi v podnájmu,“ vysvětluje maminka.

I díky nízkému nájmu se mamince dařilo měsíčně ušetřit až šest tisíc korun. Ty si samoživitelka schovávala na vybavení bytu a nadstandardní platby. Krize ale všechno změnila. "Momentálně ušetřím tak 60 korun. Občas poprosím v práci o zálohu. Protože to už jinak nešlo,“ popisuje samoživitelka. Pro maminku je opravdu obtížné zvládat finanční situaci sama bez partnera. Otcova finanční situace je dobrá, a tak dcera ve střídavé péči bydlí každý týden v úplně jiných finančních poměrech.

"Ze začátku dcera říkala, že táta by jí koupil tohle a tamto. Ale ona ví, že jí sice nekoupím, co chce, ale zase jí vezmu na výlet nebo procházku do přírody. Řekla bych, že výlety jsou víc než to, co jí koupím,“ dodává maminka.

Celý rozhovor o tom, jak matka samoživitelka prožívá těžké období koronavirové krize, najdete ve videu pod titulkem článku.