Krize v Indii pokračuje. Počet obětí se za poslední týdny ztrojnásobil

Bezmoc a zoufalství. Tak by se dala popsat situace, které teď Indové denně čelí. Do země sice začíná proudit pomoc ze zahraničí, pacienti přesto umírají na ulicích a marně čekají na to, až se pro ně v nemocnicích uvolní lůžko.



Zdravotnický systém v zemi nefunguje a je na každém, aby pro umírající členy rodiny na černém trhu sám obstaral kyslík nebo potřebné léky. "Pokud má matka nedostane kyslík, tak v nemocnici umře. Nemocnice nemají žádný kyslík, nikdo tam navíc nesmí,“ řekl příbuzný jedné z pacientek.



Za poslední tři týdny se počet obětí epidemie koronaviru v porovnání s předchozím obdobím ztrojnásobil. Skutečná čísla jsou ale podle médií mnohem vyšší. Mnozí Indové umírají doma a do statistik se vůbec nedostanou.



Kolabující zdravotnický systém by mohly podpořit další dodávky zahraniční pomoci. Dvě letadla se zdravotnickým materiálem do země poslalo Rusko a zásoby do země dorazily také z Velké Británie. Od té indická vláda mimo jiné získala tři mobilní zařízení, která jsou za minutu schopna vyprodukovat 1500 litrů kyslíku.