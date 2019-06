Legendy opery proti novému šéfovi z Norska: Chtějí raději Čecha

Novým ředitelem Opery Národního divadla a Státní opery se stal Per Boye Hansen. Výběr ale umělce nepotěšil, podle nich se na tuto pozici dostal za podezřelých okolností. Proto řediteli divadla Janu Burianovi napsali otevřený dopis, který podepsalo 339 osobností, včetně legendy české opery Soni Červené.

Od ředitele se jim dostalo opravdu obsáhlé odpovědi - podle nich však nebyla uspokojivá. Burian vysvětlil, že se při výběru nového ředitele Opery obrátil s žádostí o pomoc na Nicholase Payna, který je nejen významnou osobností na poli evropské opery, ale také členem poradního orgánu českého ministra kultury.

Spolu s ním poté oslovili řadu lidí, se kterými probíhala jednání. Mezi nimi byly evropské špičky v oblasti opery, nikdo z nich ale nebyl Čech. Burian tak vybíral mezi kandidáty z Norska, Švédska, Ruska nebo Velké Británie.

Tuto skutečnost mu zaměstnanci divadla vytkli. "Na seznamu kandidátů chybí osobnost se zkušeností a dobrou znalostí českého hudebního prostředí," kritizují. Dodávají, že navíc chybí jakékoliv písemné materiály oslovených kandidátů. Jediné, co je k dispozici, je motivační dopis Per Boye Hansena, ale i ten byl zveřejněn až po "vzpouře".

Velkou kritiku získal Burian i kvůli financím a plánovanému rozšíření sólistů Opery. Odůvodnil to tím, že představení je mnoho a výběr zpěváků malý. Ti mají mnoho rolí a jsou přetížení, což se odráží i na jejich výkonu. "Pan Hansen prohlašuje nutnost zvětšit tento soubor, neuvádí však, s jakou finanční podporou k tomu dojde," stěžují si umělci.

Burian sice slíbil, že nedojde k žádnému významnému zvýšení nákladů, to je ale podle umělců nemožné vzhledem k cílům Per Boye Hansena. "Je to v rozporu s ambicemi pana Hansena směřovat do Ligy mistrů," tvrdí zaměstnanci.

Na většinu otázek podle nich Burian neodpověděl, anebo odpověděl částečně či neurčitě. "Potvrdil jste tím vážné obavy umělců a ostatních zaměstnanců o budoucnost Opery Národní divadla a Státní opery," vzkazují Burianovi umělci.

"Ujišťuji Vás, vážené kolegyně a kolegové, že obvyklý provoz Národního divadla nebude ze strany vedení ničím ohrožen. Věřím, že nám všem záleží na dobré pověsti této mimořádně významné instituce více než na zájmech jednotlivců," uklidňuje Burian zaměstnance.