Krmíte v zimě ptáky, aby neumřeli hlady? Pozor, můžete jim vážně ublížit

Zmizely staré pralesy s padlými kmeny stromů – útočištěm hmyzu. Zmizely křovinaté meze – zdroj bobulí i plevelů. Zmizely staré ovocné, chemicky neošetřované sady. A také zmizely polní úhory plné semínek bylin. Tyto zdroje potravy už ptákům nemůžeme nikdy plně nahradit, a proto je nutné ptáky v zimě přikrmovat. Alespoň jim tak z části nahradit to, co jsme jim vzali.

Ale i zimní přikrmování má své zásady. Jestli budete chtít ptákům přilepšit, je důležité neplést si žaludky ptačí s žaludkem lidským. Na to pozor – obzvláště kolem Vánoc. Ptákům rozhodně nesypejte zbytky cukroví nebo kousky, které se vám při pečení nepovedou.

"Ten, kdo krmí ptáky zbytky od oběda, zkaženými, plesnivými a solenými zbytky potravin, nejenže jim neprospívá, ale vysloveně jim škodí,“ řekla Šárka Novákova ze ZOO Ostrava.

Naopak olejnatými semeny třeba ze slunečnice, vlašských i lískových ořechů, jim pomůžete přežít. Radost ptákům uděláte i tukovými koulemi, ať už z loje, nebo vepřového (nesoleného) tuku. Obzvlášť se to týká období s tuhými mrazy a sněhovou pokrývkou.

Ze zahrádky můžete ptákům nabídnout dobroty v podobě nasbíraných plodů a bobulí, jako jsou např. jeřabiny, ptačí zob, plody bezu černého, hlohu, rakytníku apod. Nejvíce si pochutnají na kouscích syrového masa či dokonce ovesné vločky.

Podle Šárky Novákové je vždy dobré pro drozdovité pěvce, například kosy černé, nechat i nějaké to jablko. "Tukové koule doporučujeme zbavit plastových sítěk a umístit je do drátěných košíčků anebo zcela volně do krmítek.“ Ptáci by se totiž do sítěk mohli zaplést. Síťky vonící po loji, které spadnou na zem by pak mohla pozřít další zvířata.