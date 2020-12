Krnáčová popsala boj s rakovinou: "Začaly mi odcházet životní funkce"

Adriana Krnáčová se jako primátorka Prahy nesmazatelně zapsala na politickou mapu hlavního města. Ve středu přiznala, že bojuje se zákeřnou formou rakoviny. Dokonce přišla o jedno ňadro.

"Dozvěděla jsem se to někdy začátkem roku, možná paralelně s tím covidem. Musíte to nějak vstřebat a začít s léčbou, která byla 50 na 50. To si uvědomuji až teď," svěřila Krnáčová v pořadu Život ve hvězdách.

Od své lékařky se bývalá politička dozvěděla, že je to "všechno v hlavě". "Řekla mi, že když to člověk vzdá, tak to vzdá. A když bojuje, tak mám velkou šanci, že ten boj vyhraje," pokračovala.

Krnáčová ale zatím nad nemocí úplně nezvítězila. "Není sice ještě vyhráno, ale prý jsme na dobré cestě. Chemoterapie není žádná sranda, hlavně ten druh, který jsem dostávala já. Je celkem agresivní. Od vypadávání vlasů, což je to nejmenší, vám prostě odcházejí životní funkce, takové ty běžné. Nemáte absolutně chuť v puse, jste strašně unavení, takže tři kroky pro vás znamenají nadlidský výkon. Nemůžete si ani dojít na toaletu," popsala náročnou léčbu.

"Chytají vás různé mykózy, hnijou vám nehty. Nejhorší pro mě bylo v podstatě nedat to až tolik znát svému partnerovi a rodině, ačkoliv partner to viděl velice dobře," přiznala. Podle svých slov nechtěla nemocí svoje okolí a rodinu obtěžovat. Její nejbližší jsou ale pro Krnáčovou velkou oporou.

V létě, když veřejně prezentovala svou knihu o politice, nemoc maskovala parukou. "Dneska už jsou velice kvalitní, takže nejde někdy poznat, že ji někdo má," prohlásila.

Někdejší pražská primátorka na vážnou nemoc přišla náhodou, když šla k doktorovi kvůli bolavému rameni. "Protože sportuji, tak jsem tu ruku skoro nemohla používat. Po ultrazvuku mi paní doktorka řekla, ať navštívím specialistu, tak už jsem začala tušit, že není něco v pořádku. Za dva dny jsem se dozvěděla, že něco není hodně v pořádku," vzpomíná Krnáčová.

Ta teď chce především apelovat na ženy, aby riziko onemocnění nepodceňovaly. "Je naprosto důležité chodit pravidelně na ten mamogram a prohlídky. A kromě toho se ještě pozorovaly samy," uzavřela.