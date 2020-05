Klíšťata a mazlíčci: Vykroutit, nebo vytrhnout? Klíště pak nevyhazujte

Nejenom lidé jsou v ohrožení při kousnutí klíštětem. U našich zvířecích miláčků je stejně důležité přisáté klíště co nejrychleji odstranit. Jak se vyvarovat nejčastějším chybám a jaké pomůcky použít, vám poradí lékař z veterinární kliniky Vethope Marek Galbinec.

Klíšťata přenášejí různá onemocnění. Když ho z vašeho mazlíčka neodstraníte hned, riskujete. Klíště můžete najít nejen u psů a koček, ale i menších domácích mazlíčků. "Může ho chytit jakýkoliv savec. Cokoliv máte doma, nejen psy, kočky, ale i králíci, morčata, potkani,“ říká veterinář Marek Galbinec.

Mazlíček vám o zakousnutém klíštěti jen těžko poví, přes to si na něm můžete všimnout typického příznaku. "Jde o zvýšenou svědivost v místě přisátí klíštěte a následnou alergickou reakci, stejně jako když vás bodne komár. V případě ale, že dojde k přenosu infekčního onemocnění, tak to na svém zvířátku rozhodně poznáte. Poté záleží na typu onemocnění, které to klíště přeneslo,“ vysvětluje Marek Galbinec.

Může jít o celou řadu problémů. Jestli se u vašeho mazlíčka objeví náhlé kulhání, bolestivost a otok jednoho nebo několika kloubů, zvýšená teplota až horečka, nechutenství, nateklé mízní uzliny, skleslost, průjmem, zvracení, apatie, podrážděnost, neochota k pohybu a výtok z nosu nebo očí, prohledejte mu řádně srst nebo rovnou vyhledejte pomoc veterináře.

Zvířátka musíte zvlášť v tomto období denně sledovat. Když máte například kočku, která žije většinu dne mimo domácnost, prohlížejte ji srst vždy, když přijde zpět domu. Jiná domácí zvířátka kontrolujte po každé procházce venku. "Přejíždějte prsty lehce hlazením hluboko pod srst na úrovni kůže. Od uší a hlavy postupujte dál po celém těle až po ocas. Nevynechejte ani okolí očí a tlamy. Klíště snadno nahmatáte, je to taková typická boulička,“ popisuje veterinář.



Když už klíště nahmatáte, použijte správné náčiní k vyndání parazita. "Vezmete si pinzetku. Je několik druhů pinzet. Já používám takovou, kterou vložíte pod tělo klíštěte, co neblíže ke kůži. Můžete pro přehlednost okolí očistit vodou, aby se srst mazlíčka nalepila na kůži a lépe se vám klíště vyndalo. Poté lehkým pootočením a tahem směrem od zvířete klíště vyndáte. Místo poté vydezinfikujte. Pokud nenastane u zvířete nějaká změna, k veterináři ani nemusíte,“ radí Marek Galbinec.

Pokud žádné speciální kleštičky nemáte a necítíte se na to, navštivte raději veterináře. Lepší neriskovat a vyvarovat se častým chybám, které mohou jedině ublížit. "Nedoporučuji vyndávat klíště holýma rukama, jelikož je tam vysoké riziko přenosu infekce. Použijte alespoň latexové rukavice a pinzetu, co máte doma. Důležité je neodtrhnout hlavičku od těla, což se bohužel stává velmi často. Poté totiž zůstane hlavička v těle mazlíčka a následně pravděpodobně nastane nějaká zánětlivá reakce. Nesnažte se také klíště rozmáčknout. Kontaminací krví, kterou nasálo, se můžete infikovat,“ vysvětluje veterinář.

Veterináři doporučují si klíště po vyndání ponechat nebo spálit, rozhodně ho nemáme zahazovat. "Naložte ho do alkoholu, zapište si datum nálezu a kdyby došlo k nějakému problému, přenosu onemocnění, může se klíště poslat na přezkoumání do laboratoře. Tam zjistí, jestli bylo přenašečem onemocnění a jakého. V případě zapálení zlikvidujete klíště i včetně potenciálních patogenních zárodků," říká veterinář Galbinec.



Aby se zabránilo nebezpečí, které je s klíšťaty spojeno, je vhodná prevence. "Nejlepší způsob, jak se klíšťat vyvarovat, je pravidelné ošetřování ektoparazitikem, tedy produkty, které jsou určené na klíšťata. Teď v květnu popř. září je každoročně typická sezóna výskytu. Tím, že zvíře ošetříte, vyhnete se přenosům infekčních onemocnění nebo jiným komplikacím," radí veterinář.