Kroužky pro děti nemají prostory, ředitelé je nechtějí pouštět do škol

„Máme tělocvičny úplně vytížený a ještě ztíženou situaci s covidem.“ Tuto odpověď teď slýchávají sportovní kluby poměrně často. Řada z nich využívá pronájmu školní tělocvičny.

Někteří ředitelé je ale kvůli obavám z koronaviru odmítají. „Pro ty sporty je využívání tělocvičen nezbytné, pokud by k takovému opatření ze strany škol došlo v masivnějším důsledku, mohlo by to mít katastrofální dopad na fungovaní míčových sportu,“ říká předseda pražské tělovýchovné unie Jaroslav Chvalný.

Provoz tělocvičny pro mimoškolní aktivity omezí kvůli obavám z koronaviru od nového školního roku například Základní škola Gutova na Praze 10. „Činnost kroužku s účastí nezletilých osob může být nabízena pouze žákům ZŠ Gutova, účast předškolních dětí nebo žáků jiných škol možná není,“ potvrzuje ředitel ZŠ Gutova Jiří Voneš.

Už na jaře zůstaly se zavřenými školami mimo provoz také tělocvičny. Sportovní kluby proto znovu pociťují velkou nejistotu a upozorňují na nejednotný postoj ředitelů.

Podle ministerstva školství záleží právě na každém řediteli, jak k pronájmu prostor pro kroužky přistoupí. V manuálu ale doporučuje, aby je cizí žáci nenavštěvovali. „Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem, jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s žáky školy a zaměstnanci školy,“ píše se v něm.

Sportovní kluby také řeší, jaká opatření budou muset děti dodržet. „To se nebude týkat jen tělocvičny i venkovních sportovišť, která využívají - sprchy nebo šatny,“ říká Chvalný. Při střídání provozů je třeba zajistit například řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor. Nejisté je, jak to bude s doprovodem rodičů.