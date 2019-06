Slepého chlapce nepustil číšník do restaurace! Měl zvláštní důvod

Případ, který se odehrál ve Žiaru nad Hronom, vhání slzy do očí. Nevidomého chlapce tam v motorestu Dubník podle svědkyně odmítli obsloužit. Důvodem mělo být to, že měl s sebou vodicího psa.

Zvířata mají podle majitele do restaurace vstup zakázán. Jenže vodicí a asistenční psy mají ze zákona výjimku - jak na Slovensku, tak v Česku. Příběh proto upoutal pozornost slovenských médií. Jako první ho popsala právě svědkyně na facebookové stránce s názvem "Nekrmte nás odpadom".

"Před pár dny jsme se rozhodli naobědvat v motorestu Dubník u dálnice v Lovčicích. Po chvíli vešli dovnitř prarodiče s dcerou a vnukem. Vnuk měl slepeckou hůl a vodicího psa - labradora. Pán se slušně zeptal číšníka, zda si mohou dát oběd a vzít s sebou i psa. Číšník razantně odmítl. Vevnitř to nejde a venku neobsluhuje," uvedla žena.







Spolu se svým doprovodem se pak šla prý svědkyně zeptat, jak je možné, že číšník chlapce dovnitř nepustil. "Namítal, že je to zákon a nařízení. Posléze jsme se zeptali, zda je majitelem motorestu, a on řekl, že ano. Odpověděli jsme, že pak je to jen jeho vlastní nařízení a je protizákonné. Vidět plakat slepé dítě, které se omlouvá za to, že je slepé, a že s ním má máma starosti, je už příliš silná káva," dodala.

Podobně jako na Slovensku, tak i v Česku je podle Hany Pirnerové z organizace Pomocné tlapky o.p.s., specializující se na výcvik asistenčních psů, takové jednání skutečně protizákonné. Podle zákona O ochraně veřejného zdraví vodicí či asistenční pes vpuštěn být musí.

"Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu je povinen zajistit, aby fyzické osobě se zdravotním postižením byl umožněn vstup do stravovací části provozovny v doprovodu vodicího nebo asistenčního psa," stojí v zákoně. Platí to ve všech typech restauračního zařízení, a to bez výjimky. Majitelům psa by však nikdy neměl chybět doklad o výcviku.







Vlastníkům restauračních zařízení by pro změnu v takovém případě neměly chybět peníze. Poškozený si totiž může stěžovat provozovateli podniku, České obchodní inspekci (ČOI) nebo krajské hygienické stanici. ČOI může uložit pokutu až do výše tří milionů korun, krajská hygienická stanice až do 50 tisíc.



Podle zástupců motorestu Dubník je celý příběh značně zkreslený. Vedení tvrdí, že rodinu s hendikepovaným chlapcem pouze neměli kam usadit. Když se stůl uvolnil, chtěli tak učinit, ale rodina už byla pryč. Celé jejich vyjádření si můžete přečíst v naší galerii, stejně tak jako prvotní příběh.