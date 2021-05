Krvavá razie v Rio de Janeiru! Opozice a aktivisté požadují vyšetřování

Čtvrteční razie na komunitu Jacarezinho si vyžádala 25 mrtvých, včetně důstojníka protidrogového oddělení, který byl střelen do hlavy. Slumy, známé také jako favely, jsou proslulé nekontrolovatelnou kriminalitou a násilím. Razie byla vzhledem k počtu obětí nejzávažnější policejní operací v Rio de Janeiru od roku 2005.

Ačkoli policie uvedla, že se zaměřila pouze na nebezpečné zločince, kteří zaútočili na policisty jako první, vysoký počet obětí operace rychle vyvolal podezření a kritiku místních obyvatel, lidskoprávních skupin a opozičních politiků.

OSN, Human Rights Watch a Amnesty International vyzvaly k nezávislému vyšetřování možných vražd ze strany policie. Výkonná ředitelka brazilské kanceláře Amnesty Jurema Wernecková označila razii za "masakr" provedený ve slumu, jehož obyvatelé jsou "většinou černoši a žijí v chudobě".

"I kdyby byly oběti podezřelé z trestného činu, což nebylo prokázáno, souhrnné popravy tohoto druhu jsou zcela neospravedlnitelné," uvedla Wernecková v prohlášení. Jedna obyvatelka řekla agentuře AP, že viděla, jak policie zastřelila neozbrojeného muže, který vtrhl do jejího domu a schoval se v pokoji její dcery. Při vniknutí do domu muž krvácel ze střelného zranění.

Agentura AP uvedla, že zhruba 50 místních obyvatel křičelo "Spravedlnost!" a někteří zvedli pravé pěsti do vzduchu, když přijela komise pro lidská práva státního zákonodárného sboru, aby prošetřila následky razie.

