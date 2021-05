Krvavý superměsíc je tu! Sledujte úplné zatmění ŽIVĚ

Měsíc je v současné chvíli na své dráze nejblíže Zemi a zároveň je v úplňku, pro spojení těchto dvou situací se vžilo označení superměsíc nebo také superúplněk. Jedná se o nejbližší superúplněk letošního roku, předchozí nastal během dubna.

Kromě toho na pozorovatele ve středu čeká také úplné zatmění Měsíce, při kterém se naše přírodní družice zbarví do ruda. Během zatmění totiž Měsíc prostupuje zemským stínem, současně na něj ale dopadají pozemské červánky lámané zemskou atmosférou do vnitřku zemského stínu.

U nás ale bude Měsíc ve chvíli úplného zatmění pod obzorem, vidět bude zejména v Oceánii a také například nad obzorem na západě USA nebo na východě Asie.

Samotné zatmění začalo krátce před 11 našeho času, do nejtemnější části zemského stínu měl Měsíc začít vstupovat podle NASA v 11:45. Chvíle, kdy bude Měsíc celý v zemském stínu, by měla trvat od 13:11 do 13:26.

Sledujte zamění Měsíce on-line: