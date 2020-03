Kryštůfek se narodil v 6. měsíci. Přes hrozivé prognózy dělá veliké pokroky

Kryštůfek trpí dětskou mozkovou obrnou, částečným ochrnutím všech čtyř končetin, oční vadou, epilepsii a k tomu mu do hlavičky museli zavést tzv. "šantík". Tento stroječek odvádí mok z mozkových komor hadičkou do dutiny břišní. "Paní doktorka neuroložka nám jasně řekla, že nebude nikdy nic dělat, že se sám ani nepřetočí,“ vzpomíná Petra.



Kryštůfek se sice nedokáže sám najíst, ani dojít si na záchod, pořádný trénink ale maminky nepodceňují. Pracují s ním každý den, naučily ho čistit si zoubky, lézt hezky po čtyřech a pokouší se s ním pravidelně mluvit. Kateřina a Petra věří, že láska, snaha a trpělivost je pro chlapečka lepší než ho podceňovat a k ničemu nepustit.

Kryštůfek má své webové stránky s informacemi i transparentní účet. Ten by mu pomohl hradit potřebné rehabilitace, po kterých by se jeho stav mohl jen zlepšovat. Peníze by maminky použily i na pobyty v lázních a speciální kočárek nehrazený pojišťovnou.