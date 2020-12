Velký test roušek a respirátorů! Některé propadly a jsou nebezpečné

Pokud si chcete zajistit lepší ochranu dýchacích cest, měli byste nosit spíš respirátor než zdravotní roušku, které se odborně říká ústenka. A ty látkové jsou vůbec nejméně účinné. "Nejnižší úroveň ochrany svému nositeli poskytnou látkové roušky,“ uvádí spotřebitelská organizace dTest.

Odborníci v certifikovaných laboratořích otestovali účinnost 52 ústenek, respirátorů a roušek, které jsou na trhu v ČR. Výzkumníci zjišťovali, jakou ochranu poskytují před pronikáním kapének i aerosolů s různou velikostí částic. Zjednodušeně řečeno: kapénkami se šíří viry do okolí, v případě aerosolu by pronikaly také do našich úst a nosu.

"Nejlepší filtrační účinnost v našem testu předvedly respirátory. Obdobně pak fungují i výrobky s nanomembránami, jsou však výrazně dražší,“ uvedla ředitelka dTestu Eduarda Hekšová. Jednorázové ústenky pak co do kvality zaujaly třetí příčku a jako nejméně spolehlivé se ukázaly látkové roušky, kterými je teď trh zaplaven.

Díky nápaditému výtvarnému zpracování se staly módním doplňkem. "I ty však dokážou zabránit tomu, aby jejich uživatel šířil kapénky do okolí,“ zjistily laboratoře. Nositel takové roušky tedy koupí produktu přispívá k ochraně svého okolí nikoliv sebe samotného.

Několik posuzovaných výrobků ale totálně propadlo. A jsou mezi nimi i ochranné prostředky, které deklarují použití různých nanomateriálů, protože obchodníci dobře vědí, že laická veřejnost teď na jakékoliv „nano“ dobře slyší.

"Před několika konkrétními výrobky však musíme varovat. U nanoroušek Nano Kids Antibakteriální ochrana úst a nosu (99,50 Kč/ks), Respilab Pro Mask YDHG (78 Kč/ks) a TNG Textilní rouška (139 Kč/ks) jsme navzdory deklaracím na obalech nenašli žádnou nanovlákennou membránu,“ uvádí nejnovější číslo časopisu dTest.

V testech zklamaly i textilní roušky z neoprénu, protože kvůli své omezené prodyšnosti mohou být pro některé uživatele i nebezpečné. Bývají do dostání hlavně v některých večerkách.