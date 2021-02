Kubek: Politici hodili zdravotníky přes palubu. Za tři týdny může nastat peklo

"Je to strašně špatná zpráva," prohlásil Kubek ve vysílání TV Nova v reakci na události kolem nouzového stavu. "Politici selhali, holili přes palubu zdravotníky i občany," tvrdí. Zrušení nouzového stavu podle něj přichází ve chvíli, kdy je personální stav nemocnic nejhorší za celou dobu pandemie.

"Míra frustrace mezi zdravotníky je obrovská. Nezvládli jsme podzimní vlnu, přišlo nesmyslné rozvolnění před Vánoci. Nyní, když se tu šíří mutace a znovu se to rozjíždí, se opatření znovu rozvolní. Už vůbec není pravda, že je to nemoc seniorů. Umírají ročníky 1970, 1980. Jsou to lidé, kteří za plného zdraví přišli do nemocnice a boj o život prohrávají," argumentuje Kubek.

Vyzval občany, aby se chovali zodpovědně. Vývoj epidemiologické situace je teď podle něj v jejich rukou. "Lidé nám musí pomoci. Bez ohledu na to, co bude platit, dodržujte stávající protiepidemická opatření. Nechoďte po hospodách. Když v pondělí začne mejdan, tak za tři týdny bude peklo," dodal tvrdě.