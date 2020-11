Kubík se narodil dříve, krvácel pak do mozku. Rodině pomáhají Dobří andělé

Kubík se narodil v šestém měsíci těhotenství. Vypadalo to, že bude v pořádku, krátce po porodu ale nastaly komplikace, objevilo se krvácení do mozku. "Ve třech týdnech mu voperovali reservoár do hlavičky, aby mohli odsávat mozkomíšní mok. Po dvou měsících mu do hlavičky voperovali ventil, který odvádí mozkomíšní mok do bříška," popsal Kubíkův tatínek Radek Dolejš.



Krvácení do mozku způsobilo Kubíkovi mozkovou obrnu, s následky se bude prát už navždy. "Péče o Kubíka obnáší hlavně to, abychom udělali základní hygienu, oblékali ho, přebalovali, krmili, hráli si sním, šli ven. Nejtěžší je asi ho nosit, protože už je docela těžký a máme z toho zničená záda," povzdechla si Kubíkova maminka Lucie Dolejšová.



Život rodině ulehčily příspěvky vás, Dobrých andělů. Díky nim má Kubík schodišťovou sedačku. "Od Dobrého naděla je velká pomoc v tom, že dostáváme každý měsíc konkrétní částku," je vděčná Lucie. "Díky této pomoci jsme schopni Kubíkovi zprostředkovat kvalitnější rehabilitaci," dodal Radek.



Kubík s maminkou na rehabilitaci tráví většinu času. Jezdí i na klasické rehabilitace a hipoterapie, což je metoda využívající pohybové impulzy z koňského hřbetu. Několikrát do roka pak jezdí na speciální ozdravné pobyty.



