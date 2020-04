Kuchař musel skončit a stará se o dceru. Příspěvky nepřišly, úspory se tenčí

"Jsem mentorem české gastronomie, měním hotelové a restaurační koncepty, trénuju kuchaře," popsal Robert Sklenář, který o práci přišel přesně 13. března, kdy vláda vyhlásila nouzový stav.

"Začal mi drnčet telefon a začalo se všechno rušit. Degustační akce a akce, které měly být s mým jménem spojeny," uvedl Sklenář s tím, že velkou neznámou je i gastronomický festival, který chystá na červen. "To je velký průšvih, je v tom kolem 670 tisíc korun," přiznal.

Teď musí dělit svůj čas mezi domácí výuku dcery, vyřizování žádostí o státní podporu a odklad hypotéky. "Rodičovský příspěvek ani jednorázový bonus 25 tisíc zatím nedorazil. Člověk se musel uskromnit a úspory se tenčí. Zvládneme to maximálně do července, pak nevím," svěřil se Sklenář.

Stýská se mu po profesionálním vaření, a tak alespoň z domova posílá lidem praktické recepty přes sociální sítě. "Svrbí mě ruce po vařečce, takže se snažíme vymýšlet pro lidi různé recepty a bavit je," uvedl šéfkuchař.

Na facebooku Sklenář radí, jak si vyrobit domácí těstoviny, upéct velikonoční mazanec nebo připravit pesto z medvědího česneku. Zkrátka ze surovin, které si lidé mohou snadno opatřit.

S vládou mentor nesouhlasí, co se týče otevření hobbymarketů. "Tohle je nefér. Otvírají se velké prostory. Spíš bychom měli začít od těch malých, ať už jsou to kadeřníci, kosmetický salon, farmáři," vypočítal a s napětím čeká samozřejmě také na to, kdy vláda rozhodne a on bude moci pokračovat ve své přerušené živnosti.

Jaké informace teď Sklenářovi od úřadů nejvíc chybí? Podívejte se na rozhovor: