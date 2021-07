Kulhánek: Plně očkovaní nebudou muset po návratu z ciziny na test

Češi, kteří jsou plně očkování, nebudou od pátku muset po návratu do Česka podstupovat test a karanténu, a to bez ohledu na zemi, ze které se vrátí. Ve čtvrtek o tom informoval ministr zahraničí Jakub Kulhánek.

"Od pátku nebudou muset plně očkovaní Češi podstupovat žádný test (ani karanténu) bez ohledu na zemi, ze které přicestují. Bude stačit vyplnit příjezdový formulář," uvedl ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Nové pravidlo se týká i lidí, kteří přijedou ze zemí, které jsou na cestovním semaforu označeny červenou barvou. Do současné doby totiž platilo, že turisty čekají při návratu hned dvojí testy. Jedny při odletu ze země, druhé po příletu do Česka. A to i přesto, že jsou třeba očkovaní, nebo nemoc už prodělali.

Ke změnám se rozhodlo i sousední Slovensko, které ke konci týdne opět otevře všechny hraniční přechody se sousedními státy, které uzavřelo kvůli obavám z rychle se šířící delta mutace koronaviru.

Slovensko zároveň od 9. července zavádí povinnou karanténu pro všechny příchozí, kteří nemají uzavřené očkování. Kulhánek oznámil, že se podařilo pro Čechy vyjednat odklad. Stačit bude první dávka.

