Koncerty, festivaly i slavnosti. Kultura se rozjíždí. PŘEHLED PO KRAJÍCH

Koronavirová pandemie je i díky očkování na ústupu a život v České republice se postupně vrací do normálu. Rozkvět zažívá v posledních dnech hlavně kultura a fanoušci všech jejich druhů se s radostí vrací do divadel, kin, muzeí nebo na menší festivaly. Kam se můžete vydat za kulturou už třeba tento víkend ve vašem kraji vy, zjistíte v našem přehledu.

Na venkovní a kulturní akce může přijít až 2 000 lidí. A pořadatelé mohou prodávat také lístky na stání. Na každého diváka ovšem musí vyjít minimálně čtyři metry čtvereční. Ve vnitřních sálech mohou pořadatelé stále využít jen polovinu kapacity.

Z toho, že mohou opět vystupovat, mají samozřejmě velkou radost umělci. "Tak já teď o víkendu hraju v Bzenci a v Dobšicích na takové krásné akci, která se jmenuje Hudba na vinicích a těším se nesmírně, protože myslím si, že nám všem v rámci toho covidu došlo, jak důležité je být spolu," popsal český písničkář Tomáš Klus.

Kapela Monkey Business vystoupí poprvé po deseti měsících. "Máme první koncert po těch deseti měsících a potom v sobotu máme Semily a 2. července máme Plzeň a na to se těšíme. Zaplať pánbůh. Máme to léto dobře nastavený. Máme hrozně moc koncertů a já teda doufám, že lidi nás přijdou podpořit po těch hubeních měsících. Nejvíc mi chybí to hraní s těmi lidmi," popsal natěšení frontman kapely Matěj Ruppert.

Kam vyrazit za kulturou ve vašem kraji?

Praha

Praha jako každý rok nabízí řadu kulturních akcí. Jednou z těch nejbližších je Letenský jarmark, který se koná už v neděli 20. června. Návštěvníky čeká vynikající občerstvení, ukázka tradičních řemesel a zajímavá nabídka od stánkařů. Od 15. června také funguje Lucerna Music Bar Open Air, který na pražském Braníku nabídne fanouškům hudby sezónu koncertů, která bude zakončena 16. září. Těšit se můžete například na Monkey Business, MYDY nebo Vypsanou fixu. Jeden z koncertů se koná už v pátek 18. června.

Od pondělí také funguje Letní scéna muzea Kampa, která nabídne nejen divadelní představení, ale také hudební koncerty. Zpříjemnit večer si můžete třeba představením Werich, kde se v hlavní roli představí Vojta Kotek.

Od čtvrtka 18. června startuje také Festival muzejních nocí. Muzea a galerie nabídnou nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stanou se místy mimořádných a nečekaných zážitků.

Středočeský kraj

Rožmitál pod Třemšínem zve už tuto sobotu 19. června na Slavnosti královny Johany. Na návštěvníky bude čekat jarmark, hudba a divadelní představení. Slavnost královny Johany z Rožmitálu, druhé manželky Jiřího z Poděbrad, každoročně připomíná významné události historie spjaté s Rožmitálem. Do programu se zapojuje celé město a okolí, školy, divadelníci, rytíři, spolky.

Dobřichovice tento víkend potěší ty, kteří milují jídlo. V sobotu se uskuteční Food festival Všechny chutě světa. Již tradičně se bude konat na zámku. O víkendu na tom budou podobně i gurmáni z Nymburka, kde se odehraje Street food festival. Na ty, kteří na festival zavítají, čekají dobrůtky, pivo z malých pivovarů, moravské víno, sladké, výběrová káva a hlavně pohoda.

V Kutné Hoře je možné do 29. srpna navštívit výstavu scénografa Josefa Svobody. V samostatných výstavních celcích přibližuje expozice klíčová témata Svobodovy scénografické tvorby.

Liberecký kraj



O víkendu můžou rodiče s dětmi navštívit Zoo Liberec v rámci světového dne žiraf. V Liberci je tako znovuotevřeno Severočeské muzeum, které do konce června umožňuje návštěvníkům volný vstup.

V sobotu 19. června se také konají Slavnosti slunovratu na Martinské stěně v Kateřinkách. Na slavnostech vystoupí Divadlo Krtek s dětským představením Cirkus plný pohádek, T. O. Jizerský bodlák předvede ukázky skotských tanců a nakonec vystoupí hudební skupina Marek Dusil Blend.

Ústecký kraj

Ústí nad Labem nabídne 5. ročník Urban Challenge. Jde o překážkový závod v městském prostředí. Závodníky čeká 5000 metrů dlouhá trať a více jak 25 originálních překážek.

V sobotu 19. června se v Kadani setkají zástupci několika pivovarů, kteří budou bojovat v soutěži o zlatou zátku. Letošní ročník kadaňských pivních slavností proběhne opět na Mírovém náměstí. Návštěvníky čeká od poledne do deseti hodin večer bohatý program.

Karlovarský kraj



Kulturu v Karlových Varech rozproudí Kolonádní koncert, kde už tuto sobotu vystoupí skladatelé filmové a muzikálové tvorby. Do 28. června je také v Karlových Varech k vidění výstava fotografií Miroslava Müllera s názvem Linie ženy.

Nebude chybět ani kousek gastronomie a Karlovarsko nabídne 20. června tamním lidem street foodovou gastronomii v jedinečném prostředí přírodního amfiteátru Loket.

Plzeňský kraj



Lidé z Plzeňského kraje se mohou o víkendu vydat na Klatovský festival vína, který nabídne svým návštěvníkům možnost degustace vín deseti vinařství z Moravy a Čech. Mariánský Týnec zase zve návštěvníky na Barokní den, kde se kulturní program ponese jak jinak než v duchu baroka. Je připraven i doprovodný program pro děti.

Do 27. června je také v Plzni možné prohlédnout si pivovar Plzeňský Prazdroj. Průvodci návštěvníkům představí během několika hodin jedinečný příběh plzeňského piva v rámci festivalu Industry Open 2021. V Plzni také odstartovalo Divadelní léto, které vstoupilo do své 14. sezóny. Letos se můžete těšit na premiéru hry Romeo a Julie, na které organizátoři spolupracovali s divadelním spolkem Kašpar.

Jihočeský kraj



Návštěvníci mohou tento víkend zavítat na Slavnosti Slunovratu na statku v Borotíně. Od 13.hodin budou pro děti připraveny dětské dílny a hlavně hledání pokladů ve sklepeních statku a hradu Borotín.

Pro dospělé je připravena ukázka výroby přírodních mastí nebo výstava fotografií Martiny Cvachové. V neděli 20. června pak v Českých Budědovicích vystoupí kapela Horkýže Slíže.

Královehradecký kraj

V Hradci Králové na návštěvníky čekají Sborové slavnosti, které se konají do 19. června. 15. ročník festivalu je zaměřen na dětské sbory. Ve čtyřech dnech se v Hradci představí ti nejlepší. V České Skalici je do 11. července k vidění výstava grafika Jiřího Staňka v galerii Luxfer.

I letos se koná Mezinárodní divadelní festival v Hradci Králové, který patří mezi nejvýznamnější kulturní události města a představuje největší divadelní přehlídku v České republice. Festival začíná v pátek 18. června a potrvá do 25. června.

Pardubický kraj



V Pardubicích se od čtvrtka 17. června do neděle 20. června konají Městské slavnosti v Pardubicích, kterým se říká také Zrcadlo umění. Jedná se o tradiční přehlídku amatérské scény z Pardubic a okolí.

Moravská Třebová nabídne výstava známého malíře a ilustrátora autorských knih a komiksů Pavla Čecha. Ta je k vidění až do 30. června.

Do konce roku je v Pardubicích pro návštěvníky k dispozici expozice S.K.L.E.M. Jde o pardubickou sbírku moderního českého skla, která je u nás, ale i v zahraničí respektovanou kolekcí.

Kraj Vysočina

V Kyjově se do 20. června koná odložený 27. ročník Festivalu otevřených sklepů. Návštěvníci se mohou těšit na lidové písně, kroje, tance, tradiční řemesla a hlavně hodně vína.

Kulturu v Jihlavě nastartuje Jihlavský havířský průvod. V rámci letošního tradičního Havíření se chystají nejen tradiční průvody, ale i letní koncerty, pouliční divadla, dobročinný běh nebo tradiční Svatojánskou pouť. Program bude od 18. do 20. června ve Smetanových sadech a v neděli na Pouti u svatého Jána. Na Havíření dorazí přes dvacet kapel a divadel.

Jihomoravský kraj

Do Chvalovic mohou v sobotu 19.června lidé zavítat na ochutnávku vína chvalovických vinařů. Ta bude doprovázena cimbálovou muzikou a dobrým jídlem.

V centru Brna do soboty stále trvá Food and Drink Fest Svoboďák. Festival nabízí víno, pivo, nejrůznější gastro pochoutky, ale také stánky s řemeslnou výrobou. Od 8. června do 31. srpna v Brně také funguje Letní kino pod Špilberkem, které každou středu, pátek a sobotu promítá zajímavé filmy.

Olomoucký kraj

Po celý den v sobotu se v Olomouci konají Svátky města Olomouce. Jde o netradiční oslavy města, koncerty, divadelní představení a různé světelné instalace.

Premiéra Láska za koronu 2, divadlo, koncerty, pohádky a spoustu další kultury čeká návštěvníky velkolepého festivalu Červen NAŽIVO, který pořádá olomoucké Divadlo Tramtarie. Open-air festival se bude odehrávat celý červen na Korunní pevnůstce v Olomouci a odstartoval už 1. června.

Moravskoslezský kraj

Dny evropského filmu letos proběhnou v termínu od 16. do 23. června v Ostravě. Filmy se budou promítat v kinech Art a Minikino. Jako každý rok se bude také konat Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Festival se koná ve čtyřech místech v kraji: v Ostravě, Hukvaldech, Opavě a Frýdku–Místku, v termínu od 27. května do 1. července 2021.

Zlínský kraj

Milovníci rockové hudby se mohou v sobotu 19. června těšit na akci Rock na klášteře v Napajedlech. Vystoupí NuDrive, Street Crew a Chaos in head. Buchalovice zvou návštěvníky na svůj zámek, kde se až do 30. září koná tradiční letní prodejní výstava. Ta v zámeckém parku v Buchlovicích každoročně prezentuje sbírku fuchsií čítajících více než 1400 druhů.

V Humpolci vyrostl automat na básničky! Stačí jen zatočit klikou. Na reportáž TV Nova se podívejte zde: