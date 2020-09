Kulturní akce čeká tvrdý podzim, musí se přizpůsobit hygieně

Přestože se většina venkovních akcí uskuteční, pro návštěvníky se letošní festivaly budou podstatně lišit od těch minulých. Podle primátora Prahy bude nejdůležitější, aby lidé dodržovali hygienická opatření.

“To znamená, že ideálně by to mělo být pod širým nebem, na vstupu by měly být dezinfekční prostředky, ideálně by měly lidé nosit roušky,” řekl primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti):



Některé pražské festivaly musely dokonce omezit nebo změnit své vystavované objekty. “Instalace, na které se mělo původně sahat, tak se na ně nesahá, třeba se na ně šlape. Zkrátili jsme čas projekcí u vnitřních instalací, která je kratší o 15 minut,” uvedli organizátoři akce Designblok.

Organizátoři takových akcí jsou v kontaktu s hygienou. Ta stanovuje speciální opatření.

Některé festivaly se kvůli omezenému počtu návštěvníků letos rozhodly nabídnout i prohlídku virtuální. “Ti návštěvníci, kteří nemohou dorazit, nebo jsou třeba v těch rizikových skupinách, nebo se bojí do veřejných prostor, tak si ten festival mohou prohlédnout virtuálně,” dodávají organizátoři Designbloku.

Větší problém zhoršující se situace ale představuje pro akce, které se konají po celou dobu ve vnitřních prostorech. Například v pražské O2 aréně se mají v prosinci konat koncerty k uctění památky Karla Gotta.

Kapacita této arény je přitom kolem 18 tisíc lidí. Podle informací televize Nova management jedná s vystupujícími o náhradních termínech na příští rok, a rozhodne v nejbližších dnech či týdnech.