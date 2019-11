Památka v Olešné chátrá: Na dobu slávy zámku nepamatují ani místní

Zámek stojí od roku 1507, kulturní památkou se stal roku 1958. Od první poloviny devatenáctého století v něm sídlila Strojní a traktorová stanice. Zámeckou budovu původně obklopoval rozsáhlý areál, jehož součástí byl francouzský park, zahrady, sady a ohrada pro výcvik koní.

Nikdo z místních si nepamatuje, že by o památku někdo jevil větší zájem. "Nevím vůbec nic, jen že to má nového majitele, ale co mají v plánu, to netuším. Byl bych ale rád, kdyby z toho byl zámek pro veřejnost, sám bych se tam šel podívat, " řekl jeden z místních obyvatel. "Nějací majitelé tu rok bydleli snad, ale to nevyšlo. Co já si pamatuju, tak to vypadá takhle a jen to chátrá,“ potvrdila místní.

Výhodou takových zajímavých budov může být pouze atraktivní lokalita nebo neobyčejná architektura. Do Olešné dojedete z Prahy za hodinu a naštěstí se alespoň v interiéru dochovaly nástěnné fresky a rodové erby. To, že je zámek prázdný, ale nejrychleji poznali zloději a bezdomovci. Rozebrali totiž cokoliv, co se dalo zpeněžit.

Okolí objektu je zarostlé, ale vstupu do areálu nic nebrání, žádné ploty nebo zdi. Zámek je jednopatrová trojkřídlá budova s velkým balkónem, ze kterého je vidět na nádvoří. Pod balkonem je vchod. Překvapivě se do budovy dostanete pouhým zatažením za kliku. Ve vstupní hale začíná dvouramenné schodiště do prvního patra. Ve stěnách nad schodištěm jsou výklenky pro sochy. V prvním patře se nám naskytl pohled na dochovanou štukovou výzdobu čtyř pokojů a ve východním křídle zbyly nástěnné malby zámku. Bohužel ve zbylých pokojích byl hlavně nepořádek, sutiny, oprýskaná omítka, rozbitá okna a propadlé stropy.

Samotní majitelé nejsou Češi a jejich jednatel redakci TN.cz jen potvrdil, že zámek odkoupili před třemi lety. Chystá se prý i rekonstrukce, kvůli papírování se prý čeká na schválení dotace na opravu střechy. Sám jednatel ale nebyl schopen odpovědět, co teď se zámkem bude. Neví ani, jestli bude zpřístupňený veřejnosti nebo bude sloužit pro soukromé účely.