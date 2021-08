Kulturní poměry v některých zemích mění poměr pohlaví v populaci, uvádí studie

Nová studie, která modeluje globální poměry pohlaví, dospěla k závěru, že nerovnováha by mohla dlouhodobě ovlivňovat globální stabilitu. Varovala, že země s nerovnoměrným poměrem pohlaví při narození by mohly do roku 2030 čelit "konzervativnímu" deficitu 4,7 milionu dívek a do roku 2100 by mohly ztratit až 22 milionů žen.

Studie, publikovaná ve vědeckém časopise BMJ Global Health, zjistila, že za zhruba polovinu deficitu může selekce pohlaví v prenatálním období. "Méně žen v populaci, než se očekávalo, by mohlo vést ke zvýšené míře asociálního chování a násilí a v konečném důsledku by mohlo ovlivnit dlouhodobou stabilitu a sociálně udržitelný rozvoj," napsali autoři.

Prognózy studie byly založeny na databázi více než tří miliard záznamů o narození z 204 zemí v letech 1970 až 2020. Zabývala se také zkušenostmi zemí, které se již potýkají s nevyváženými poměry pohlaví, včetně Číny a Indie. Kromě toho byl celkový nedostatek porodů dívek v letech 1970 až 2017 odhadován na 45 milionů – z nichž 95% bylo z Číny nebo Indie, zemí s největší porodností na světě.

Výzkumníci tvrdí, že to v dlouhodobém horizontu se v třetině světové populace vytvoří přebytek mladých mužů, což povede to "neznámým sociálním a ekonomickým dopadům na postižené země". Jedním z možných důsledků poměru pohlaví vychýleného směrem k mužům je "manželský tlak" – situace, kdy se mnoho mužů nemůže oženit, protože žen není dostatek. Vědci varovali, že v zemích s probíhajícími tendencemi na preferenci pohlaví, je třeba tento problém okamžitě řešit.

Men will dramatically outnumber women in the coming decades https://t.co/QA463kyO3R — RT (@RT_com) August 9, 2021

Studie také poznamenala, že pochopení potenciálního vývoje pohlavní nerovnováhy při narození bylo nezbytné pro předvídání a plánování změn struktur z hlediska pohlaví po celém světě. Podle studie se očekávalo, že několik subsaharských afrických zemí, Nigérie a Pákistánu, bude mít v nadcházejících letech nevyvážené poměry pohlaví.

Vědci však naznačili, že poměr pohlaví při narození se s největší pravděpodobností stabilizuje a v zemích, které jsou v současné době postiženy sexuální nerovnováhou při narození během dvou desetiletí klesne.

Autoři přesto uvedli, že tato otázka volá po "širších právních rámcích k zajištění rovnosti žen a mužů".