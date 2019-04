Kupí se vám doma vajíčka z pomlázky? Poradíme, co s nimi!

Taky máte po pondělní pomlázce doma spoustu uvařených vajec a nevíte, co s nimi? Podle odborníků byste je měli co nejrychleji zpracovat. Můžete si udělat třeba netradiční vaječné utopence.

Hodně vajec hospodyňky během pomlázky rozdají, domů se jich jim ovšem vrátí možná ještě víc. A horečně vymýšlejí, co s nimi. S Jitkou Rudolfovou z Bečova na Karlovarsku jsme se pustili do krájení, míchání, vaření a mixování.



Chutně vypadá tlačenka z vajec. Do sladko-kyselého láku přidáte vodu a masox, to všechno povaříte a přidáte želatinu. Vajíčka smíchaná se zeleninou zalijete. Aby to zatuhlo, dáte to do lednice nejméně na dvě hodiny.



Vařená vejce sice podle odborníků vydrží v lednici přes týden, ale venku je teď kolem dvaceti stupňů, některá byla v košíku i hodiny, a tak se musí rychle sníst.



"V podstatě by se až tak nic rizikového stát nemělo, pokud by byla vejce v chladu. Ale úplně bezpečně tak maximálně dva dny," řekla výživová poradkyně Ladislava Kankrlíková.



Nadílku z pomlázky lze využít i na nakládaná vejce, jakousi obdobu utopenců. Do nálevu s octem přidáte cukr, hřebíček, sůl, chilli papričky. Do sklenice napěchujete vejce, která zalijete. Strach o zkažení vajíčka v tomto případě mít nemusíte, protože jsou konzervovaná v láku.