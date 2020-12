Ušetřit na vánočním stromku a ještě pomoci přírodě? Máme skvělý návod

Vánoce se blíží a lidé nakupují vánoční stromky s mnohem větší horlivostí než v minulých letech. Spousta lidí kupuje živé vánoční stromky, které později končí u popelnic. Je ale možné koupit živý vánoční stromeček a zároveň přírodu podpořit.

"Připravili jsme celkem dva tisíce jedliček k prodeji. Jsou ale v květináčích," sdělila tisková mluvčí Lesů Praha Petra Fišerová.

V Praze projekt funguje už čtvrtým rokem. Původcem tohoto nápadu ale město není. "Inspirovali jsme se v Brně, kde tento projekt funguje už od roku 1998," dodala Fišerová. Brněnský projekt Vánoční stromky - stromy pro život a pražský projekt Vánoční jedlička s budoucností se snaží o to, aby se stromky po Vánocích vrátily zpět do lesa. Cenově se proto pohybují jen kolem stovky. Kupující navíc obdrží podrobný návod, jak se o stromky starat. Dají se pořídit také v různých hobbymarketech, ovšem trochu dráž.

"Jedličky sice nesplňují tradiční parametry vánočního stromečku. Je to malá sazenice a větvičky nejsou tak rovnoměrné. Stromky jsou ale připravené na následnou výsadbu,“ vysvětlila Fišerová. Lidé si tak jedli po Vánocích můžou zasadit na zahradu nebo případně do přírody. "Stromky budeme společně sázet na jaře do lesů," řekla Fišerová.

Lidé si tyto stromky kupují nejen z ekologických důvodů, ale i z praktických. Jsou malé a vejdou se téměř všude. Stromečky bohužel nemůžou strávit celý měsíc doma. Je potřeba je nejdřív dát na chladnější chodbu, aby se aklimatizovaly a až poté do bytu, kde by měly být maximálně týden. Pak už je potřeba je postupně vrátit ven. A samozřejmě se musí pravidelně zalévat.

Jedle bělokorá v minulosti bývala nejhojnějším českým jehličnanem, v průběhu 20. století však z českých lesů téměř vymizela, a to hlavně kvůli nevhodnému způsobu hospodaření v lesích, vysoušení krajiny nebo průmyslovým emisím. I proto se Lesy hlavního města Prahy snaží ji do lesů zase vracet.

Jak správně zasadit strom se podívejte ve videu: