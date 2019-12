Kupujete vánoční stromeček v květináči? Domů hned nesmí

Hned v obchodě si zjistěte, že jde o skutečně živý stromeček. Narazíte totiž i na stromky čistě dekorativní. Sice nejsou z plastu, ale chybí jim kořeny. Jde o již uříznutý stromek zasazený do hlíny, který podobně jako řezané květiny vydrží jen několik dní až týdnů.

U živého stromku kontrolujte nejen kořeny, ale i větve, ty by neměly být nijak oschlé a zkřehlé. Zkontrolujte i hlínu, ta by měla být vlhká, jinak kořeny stromku trpí a zasychají. S koupí stromku neotálejte. Než ho ale přemístíte do vyhřátého domova, je nutné ho vyšším teplotám postupně přivykat. Ideální období pro nákup je dva týdny až týden před Vánoci.

"Aby stromek nezažil teplotní šok, který by pro něj mohl být osudný, je potřeba rostlinu postupně zvykat. Ideální je rostlinu nyní umístit do místnosti s teplotou kolem osmi stupňů Celsia. Dva až tři dny před Vánoci zvyšte teplotu na 15 stupňů," doporučuje Jiří Burda, vrchní dendrolog Správy Průhonického parku Botanického ústavu AV ČR.

Pro strom doma vyberte optimální místo, neměl by stát u radiátoru nebo u krbu, jinak vám rychle uschne a opadá. Pro vánoční stromky vysazené v květináči je vedle správné teploty klíčová také optimální zálivka. Ta stačí jednou za dva dny, doplňte ji také o bohaté rosení, ať stromek získá i vzdušnou vlhkost, na kterou je v přírodě zvyklý.

Jak strom ozdobit, je pak již jen na vás. Inspirujte se vánoční výzdobou českých měst:

Pokud chcete po Vánocích stromek vysadit ven do zahrady, přivykejte ho nižší teplotě opět postupně. Můžete ho nejprve přesunout do chladnější místnosti v bytě, například na chodbu nebo do sklepa, až po pár dnech přímo ven.

"Při venkovním vysazování po vánočních svátcích je nutné myslet na to, jak bude strom vypadat za pár let. Většina prodávaných druhů dorůstá do výšky až 30 metrů," varuje odborník. Myslete na to a umístěte strom dostatečně daleko od plotu či zahradního altánku, ale také zvažte, zda oknům vašeho domu poskytne příjemný stín, nebo až nežádoucí tmu.