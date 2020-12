Kuriózní krádež. Z pole zmizela půda v hodnotě skoro půl milionu!

Případ krádeže ornice přímo z pole vyšetřují policisté z Pardubic. Ukrást ji měli dva muži. Ti to odmítají a tvrdí, že vrstva úrodné půdy je jejich, protože ji tam sami navezli. Každopádně jim hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

V tomhle případě rozhodně nejde o množství, které by se vešlo na jeden přívěsný vozík za auto. Majitel pole tvrdí, že mu zemina zmizela hned ze tří hektarů a to do hloubky až 25 centimetrů. Muž se obrátil na policii s tím, že ví, kdo mu materiál údajně vzal.

Mají to být dva muži ve věku zhruba padesát až sedmdesát let, kteří si polnosti od něj pronajímali. Najít je policii nedalo žádnou práci a z výslechu vyplynulo, že se rozhodně za zloděje nepovažují. Tvrdí, že úrodnou zeminu si na pole sami před časem navozili, aby zvýšili výnosy a nyní si ji zase odvezli.

Každopádně proti nim už policie zahájila trestní stíhání a hrozí jim za krádež pětileté vězení. Cena materiálu rozhodně není zanedbatelná a dosahuje skoro půl milionu korun.



Kvalitní ornice je pro zemědělce obvykle požehnáním, v přírodních podmínkách půda bohatá na živiny přibývá rychlostí jeden centimetr za tři sta let, proces se zrychluje při zemědělském obdělávání. I tak se ale centimetr tvoří čtyři desetiletí.

Podle policie jde jednoznačně o kuriózní případ, i když čas od času do polí kriminalistický výjezd vyráží. Před časem někdo soukromému zemědělci ukradl za vesnicí na Pardubicku hned deset tun řepy. Zloději měli přijet rovnou s nakladačem.