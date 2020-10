Kuriózní nehoda. Ženu v České Třebové srazilo vlastní auto

Kvůli prvním mrazíkům museli ráno řidiči téměř po celé zemi škrábat okna aut a neobešlo se to bez problémů. V České Třebové při této činnosti mladá žena nezabrzdila vůz, ten se rozjel a přimáčkl ji ke dřevníku. Vozidlo se podařilo odtáhnout až s pomocí dalšího auta. Řidička utrpěla lehká zranění.

Ještě ani nezačala pořádná zima a kvůli mrazu už málem zemřel člověk. Kopeček, ruční brzda dole a na řadící páce neutrál. Auto se rozjelo ve chvíli, kdy řidička škrábala okno. Žena se snažila auto přetlačit, ale nebyla tak silná. Vůz ji po několika metrech skřípnul dolní polovinu těla.

Volání o pomoc uslyšel soused. Muž se snažil auto odtlačit, ale ani on tolik síly neměl. Na místo mířili hasiči i s vyprošťovací technikou. Dřív ale zasáhl přítel ženy, který auto odtáhl.



"Záchranáři převezli ženu k definitnímu ošetření do Orlickoústecké nemocnice,“ uvedl mluvčí záchranářů Aleš Malý.

Tato kuriózní nehoda nemá v republice obdoby. Policisté se ale v souvislosti s mrazy setkávají každý rok s tím, že řidiči do zamrzlého skla vyškrábou jen malý průzor.

"Očistit veškerá skla ve výhledu je povinen každý řidič před jízdou,“ informovala policejní mluvčí Eva Maturová.

Před lety to neudělala například žena z Hodonínska a na přechodu přehlédla sedmapadesátiletou ženu, která v nemocnici zemřela. Řidička tohoto vozu zase měla tak špatný výhled, že nevědomky najela do protisměru a nabourala do sypače.

Trest přitom hrozí i v případě, že řidič s neočištěným oknem žádnou nehodu nezpůsobí. Stačí, když si ho policisté všimnou. V případě špinavého okna hrozí pokuta ve výši dvou tisíc korun.