Kuriózní přešlap. Belgický zemědělec omylem změnil hranici s Francií

Nestává se běžně, že by člověk jen tak změnil hranici státu, belgickému zemědělci se to nicméně povedlo. Stalo se tak poté, co posunul kamennou značku, která rozděluje území Belgie a Francie, a to zřejmě proto, aby nepřekážela jeho traktoru. Francouzské území tím zmenšil o více než dva metry.