Kuriózní spor, muž pod vypraným prádlem sousedů zapálil pneumatiku

Sousedka chtěla prádlo sněhobílé, to muž za plotem chtěl, aby ho měla jako uhel. Tak se žije v Nemošicích. "Tenkrát mi to přišlo jako dobrý nápad. Ona to musela prát znova to prádlo. To je její problém," popsal muž, který svůj škodolibý počin hned strážníkům přiznal. A ještě se svým ohništěm a ohořelou gumou pochlubil.

"Muži za jeho jednání byla uložena pokuta jeden tisíc korun," sdělil mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Nicméně sousedé tvrdí, že soužití s tímhle chlapem je o nervy. Třeba když ve tři ráno pustí rádio. Alespoň před televizní kamerou se kál.

Sousedskými spory se strážníci zabývají jednou i dvakrát do týdne. Třeba když si před pár dny spory vyřizovali dva lidé v ulici Kosmonautů obyčejným prakem. Volající označila za střelce bývalého manžela.

Muž jako munici použil kameny. Strážníci ve dvou oknech napočítali hned sedm děr. Škoda přesáhla pět tisíc korun, takže se jednalo o trestný čin. Oba případy jsou podle strážníků rozhodně kuriózní, nejčastěji se totiž sousedé hádají kvůli hlasité hudbě nebo špatnému parkování.