Vyšla nová píseň Kurta Cobaina, 27 let po jeho smrti. Složil ji počítač

V pondělí uplynulo 27 let od smrti legendárního zpěvák kapely Nirvana Kurta Cobaina. Slavná kapela i přes to před nedávnem vydala novou písničku. Složila ji totiž umělá inteligence podle starých nahrávek.

V pondělí 5.dubna uplynulo 27 let od smrti legendárního Kurta Cobaina. Blonďatý zpěvák se proslavil jako frontman kapely Nirvana, která v 90. letech minulého století patřila k nejvlivnějším skupinám na světě.



Cobain bohužel ale zároveň také patří se jmény jako je Amy Winehouse, Jim Morrison či Brian Jones do takzvaného klubu 27, tedy mezi umělce, kteří zemřeli věku 27 let. I když je Kurt už skoro tři desítky let po smrti, kapela nedávno vydala novou písničku.



Může za to kanadská organizace Over The Bridge, která se snaží upozornit na psychické problémy lidí, kteří pracují v hudebním průmyslu. Organizace společně s vydavatelstvím Lemmon Entertainment vydala album Lost Tapes of the 27 Club, neboli Ztracené nahrávky Klubu 27.



Hudbu na album ale nesložili členové kapely Nirvana, nýbrž umělá inteligence Magenta od společnosti Google. Ta se učila melodie, kytarové riffy a rytmy podle skutečných nahrávek. Svět tak nakonec spatřila skladba Drowned in The Sun, kterou poté nazpíval hudeník Eric Hoganz.

Poslechněte si písničku, kterou stvořila umělá inteligence: